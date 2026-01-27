Aneel busca consenso sobre como distribuir R$ 8,8 bi a consumidores do Norte e Nordeste

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ainda busca consenso sobre o encaminhamento para a distribuição de recursos que serão obtidos após a repactuação de parcelas devidas a título de Uso de Bem Público (UBP), pagamento feito por geradoras hidrelétricas pela utilização de áreas públicas. O valor inicialmente calculado é de R$ 8,8 bilhões, mas pode sofrer atualizações. A diretora Agnes da Costa, relatora do processo na Aneel, retirou o assunto da pauta desta terça-feira após questionamentos sobre os critérios de distribuição.

Ela havia indicado voto favorável à proposta da área técnica, que prioriza as distribuidoras com maiores tarifas de energia elétrica. Por essa lógica, a Neoenergia Coelba, da Bahia, receberia R$ 1,5 bilhão, o maior valor. O diretor Fernando Mosna defendeu, por sua vez, que 12,5% dos recursos arrecadados com o UBP sejam repartidos segundo critérios sociais.