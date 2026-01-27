Alckmin: acordo com UE é o 1º que Brasil celebra de proteção de dados

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 27, que a adequação do sistema de proteção de dados entre o Brasil e a União Europeia é o primeiro acordo do tipo com outras nações. "É o primeiro acordo que o Brasil celebra de proteção de dados e eu tenho a certeza que nós teremos, na sequência, outros acordos também neste mesmo objetivo. Ficamos felizes do primeiro acordo ser com a União Europeia, segundo maior parceiro comercial do Brasil e um dos maiores investidores do nosso País", disse. Alckmin também afirmou que o acordo irá reduzir custos, melhorar a competitividade e estimular investimentos recíprocos.

O presidente em exercício também declarou que a negociação com a União Europeia mostra que é "possível avançar no multilateralismo e na abertura comercial".

Nesta terça, Alckmin, fez o reconhecimento da reciprocidade entre Brasil e União Europeia da equivalência dos padrões elevados de dados de sistemas de proteção de dados pessoais e da privacidade. Ele esteve acompanhado do comissário europeu para Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção ao Consumidor, Michael McGrath. Na cerimônia, McGrath afirmou que a adequação dos padrões de sistemas de proteção de dados pessoais é um primeiro passo para que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul entre em vigor. O comissário disse também que a medida vai diminuir custos de europeus que desejarem investir no Brasil.