UE adia decisão sobre retomada de votação de acordo comercial com EUA, diz eurodeputado

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Parlamento Europeu ainda não tomou decisão sobre a retomada dos procedimentos legislativos ordinários para a votação do acordo comercial entre União Europeia (UE) e Estados Unidos, afirmou nesta segunda-feira o eurodeputado alemão Bernd Lange. Em publicação no X, Lange disse que "nenhuma decisão foi tomada hoje" e que caberá à equipe de negociação do Parlamento avaliar os próximos passos antes da reunião do Comitê de Comércio Internacional (INTA), marcada para 23 e 24 de fevereiro.

Segundo o parlamentar, que preside o INTA, a equipe negociadora voltará a se reunir na próxima quarta-feira, 4 de fevereiro, para "reavaliar a situação".

A declaração sinaliza que o impasse em torno da ratificação do pacto segue sem solução imediata, após o Parlamento ter decidido congelar a votação por prazo indefinido.

O acordo UE-EUA está sob pressão desde as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvendo a Groenlândia, o que levou lideranças europeias a questionarem o ambiente político para avançar com a ratificação.

Nesse contexto, voltou ao debate a chamada "bazuca comercial" da União Europeia - o Instrumento Anticoerção -, um arcabouço criado em 2021 que permite ao bloco impor restrições comerciais e de investimento contra países que exerçam pressão indevida sobre Estados-membros.

Apesar das discussões, o uso do instrumento é visto como medida extrema e de ativação lenta, podendo levar meses para entrar em vigor. Enquanto isso, autoridades europeias reiteram que a prioridade segue sendo o diálogo e a avaliação política do acordo.

*Com informações da Associated Press

