Taxas futuras de juros recuam em linha com dólar

Agência Estado
Agência Estado
Alinhados ao dólar e aos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros têm viés de baixa em toda a curva nesta segunda-feira, 26. O mercado repercute o déficit menor em conta corrente em dezembro, mas também o Investimento Direto no País (IDP) pior que o estimado.

A liquidez ainda é bem reduzida e pode ser afetada pela agenda mais fraca, que ganha tração a partir de terça-feira, 27, com o IPCA-15 de janeiro.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,670%, de 13,696% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 12,995%, de 13,032%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,305%, de 13,356% no ajuste de sexta-feira, dia 23.

