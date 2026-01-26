Taxas futuras de juros recuam em linha com dólar

Alinhados ao dólar e aos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros têm viés de baixa em toda a curva nesta segunda-feira, 26. O mercado repercute o déficit menor em conta corrente em dezembro, mas também o Investimento Direto no País (IDP) pior que o estimado.

A liquidez ainda é bem reduzida e pode ser afetada pela agenda mais fraca, que ganha tração a partir de terça-feira, 27, com o IPCA-15 de janeiro.