Ryanair eleva projeções com forte demanda e entregas antecipadas de jatos pela Boeing

A Ryanair, companhia aérea de baixo custo da Irlanda, revisou para cima as projeções para o ano fiscal de 2026 diante de uma forte demanda e entrega antecipada de aeronaves da Boeing, em relatório de desempenho publicado nesta segunda-feira, 26. A empresa agora prevê um crescimento de 4% no tráfego aéreo no ano fiscal de 2026, chegando a quase 208 milhões de passageiros, superando a previsão anterior de 207 milhões de passageiros.

Também afirmou que as tarifas estão apresentando uma tendência de alta em relação ao ano anterior, e que a expectativa é de que as tarifas para o ano todo superem o crescimento de 7% previsto anteriormente.