Ryanair eleva projeções com forte demanda e entregas antecipadas de jatos pela Boeing
A Ryanair, companhia aérea de baixo custo da Irlanda, revisou para cima as projeções para o ano fiscal de 2026 diante de uma forte demanda e entrega antecipada de aeronaves da Boeing, em relatório de desempenho publicado nesta segunda-feira, 26. A empresa agora prevê um crescimento de 4% no tráfego aéreo no ano fiscal de 2026, chegando a quase 208 milhões de passageiros, superando a previsão anterior de 207 milhões de passageiros.
Também afirmou que as tarifas estão apresentando uma tendência de alta em relação ao ano anterior, e que a expectativa é de que as tarifas para o ano todo superem o crescimento de 7% previsto anteriormente.
A companhia aérea informou que obteve receita de 3,21 bilhões de euros no trimestre encerrado em 31 de dezembro, um aumento de 9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Desse total, 1,11 bilhão de euros corresponde a receitas auxiliares, que abrangem serviços como taxas de bagagem e refeições a bordo.
A Ryanair transportou 47,5 milhões de passageiros no terceiro trimestre, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. As tarifas aumentaram 4% em média, enquanto a taxa de ocupação, que mede a lotação das aeronaves, manteve-se estável em 92% no trimestre, informou.
*Com informações da Dow Jones Newswires