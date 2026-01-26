Primeira-ministra do Japão promete levar adiante corte de impostos com eleição se aproximando

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, prometeu implementar um corte de impostos já no próximo ano fiscal, após convocar uma eleição antecipada que pode fortalecer seu mandato ou levá-la a renunciar. Segundo ela, a dissolução da Câmara Baixa busca obter apoio popular para suas políticas. Analistas avaliam que a popularidade de Takaichi deve favorecer o Partido Liberal Democrata, apesar de a legenda ter perdido a maioria nas duas Casas após escândalos de financiamento em 2024. Uma vitória ampla abriria espaço para medidas econômicas mais agressivas, embora ainda dependa de negociações com a Câmara Alta.

Defensora de maior ativismo fiscal, Takaichi promete proteger as famílias do aumento do custo de vida. No entanto, anúncios recentes de estímulos e a possível suspensão temporária de impostos sobre alimentos levantaram preocupações sobre a situação fiscal do país. Esses temores contribuíram para a desvalorização do iene e a queda dos títulos públicos.