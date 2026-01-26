Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prima Foods e Pontal Energy recebem aval para atual como comercializadoras na CCEE

Prima Foods e Pontal Energy recebem aval para atual como comercializadoras na CCEE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prima Foods e a Pontal Energy foram autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a atuarem como comercializadoras de eletricidade na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 26.

Com o aval, as empresas e suas filiais ficam obrigadas a atender às disposições relativas ao exercício da atividade de comercialização de energia elétrica.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar