Petrobras reduz preço da gasolina a distribuidoras em 5,2%

Com o reajuste de -5,2%, o valor médio do combustível passa de R$ 2,71 para R$ 2,57 por litro(Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A Petrobras anunciou que, a partir desta terça-feira, 27 de janeiro, irá reduzir em 5,2% o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras.

Com o reajuste, o valor médio do combustível passa de R$ 2,71 para R$ 2,57 por litro, representando uma queda de R$ 0,14 por litro.