Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço da gasolina para as distribuidoras

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 26, que vai reduzir seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,2%. O preço médio de venda da estatal passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro. Os preços valem a partir da terça-feira, 27.

Esse é o primeiro anúncio do tipo da estatal em 2026.