Nvidia investe US$ 2 bi na CoreWeave e anuncia IA para monitoramento do clima

A Nvidia investiu US$ 2 bilhões na provedora de computação em nuvem CoreWeave como parte de uma parceria expandida para construir mais de 5 gigawatts de infraestrutura de computação de inteligência artificial (IA) até 2030. A gigante do Vale do Silício ainda anunciou nesta segunda-feira um modelo de IA onde os usuários poderão coletar dados específicos sobre clima e condições meteorológicas. Às 11h33 (de Brasília), as ações da CoreWeave saltava 12,6% no pré-mercado desta segunda-feira em Nova York. Já os papéis da Nvidia tinha alta marginal de 0,07%.

A CoreWeave informou que a gigante de IA comprou ações ordinárias Classe A por US$ 87,20 cada. O preço por ação representa um desconto em relação ao fechamento de sexta-feira em Wall Street, que foi de US$ 92,98.

A colaboração envolve desenvolvimento e operação em fábricas de IA por parte da CoreWeave, usando a plataforma de computação acelerada da Nvidia. A Nvidia informou que aproveitará seus recursos financeiros para ajudar a CoreWeave a acelerar a aquisição de terrenos, energia e estruturas para essas instalações. Monitoramento do clima Enquanto os Estados Unidos lidam com uma das tempestades de neve mais rigorosas da temporada de inverno, a Nvidia afirmou que está facilitando o acompanhamento das mudanças no clima e no tempo com um novo conjunto de modelos de inteligência artificial de código aberto.