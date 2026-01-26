Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas fica inalterado em 87,6 em janeiro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha ficou inalterado em 87,6 pontos em janeiro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta segunda-feira, 26. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam um nível de 88,3 para o indicador deste mês.

O subíndice de expectativas econômicas desacelerou de 89,7 em dezembro para 89,5. O componente sobre as condições atuais saiu de 85,6 para 85,7.