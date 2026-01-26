Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas fica inalterado em 87,6 em janeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice de sentimento das empresas da Alemanha ficou inalterado em 87,6 pontos em janeiro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta segunda-feira, 26. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam um nível de 88,3 para o indicador deste mês.

O subíndice de expectativas econômicas desacelerou de 89,7 em dezembro para 89,5. O componente sobre as condições atuais saiu de 85,6 para 85,7.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

* Com informações da Dow Jones Newswires.

Tags

empresas

