Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas fica inalterado em 87,6 em janeiro
O índice de sentimento das empresas da Alemanha ficou inalterado em 87,6 pontos em janeiro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta segunda-feira, 26. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam um nível de 88,3 para o indicador deste mês.
O subíndice de expectativas econômicas desacelerou de 89,7 em dezembro para 89,5. O componente sobre as condições atuais saiu de 85,6 para 85,7.
A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.
* Com informações da Dow Jones Newswires.