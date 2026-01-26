Microsoft lança chip de IA que promete reduzir custos enfrentar rivais Amazon e Google

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 26, um novo chip próprio de inteligência artificial (IA), o Maia 200, em um movimento que intensifica a disputa com soluções desenvolvidas por Amazon e Alphabet, controladora do Google. Segundo a empresa, o chip foi projetado para tornar mais barata e eficiente a etapa de inferência - quando modelos de IA já treinados são usados para gerar respostas, textos ou previsões em aplicações do dia a dia. Produzido com tecnologia da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), o Maia 200 foi desenhado para processar grandes volumes de dados com rapidez e menor consumo de energia.

A Microsoft afirma que o chip entrega desempenho superior ao de rivais diretos: em determinados tipos de cálculo, seria até três vezes mais rápido que o Trainium de terceira geração da Amazon e superaria o TPU de sétima geração do Google. A empresa também destaca um ganho de cerca de 30% em desempenho por dólar em relação ao hardware mais recente que já utiliza em seus data centers.