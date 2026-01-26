Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, ante incertezas e com expectativas para Fed

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 26, enquanto investidores concentram as expectativas para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira. O apetite por risco também recebeu o suporte de menores preocupações sobre a relação entre os EUA e a União Europeia (UE), apesar de tensões geopolíticas seguirem no radar, com dúvidas sobre a Groenlândia. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,05%, a 10.148,85 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,2%, a 24.950,30 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,15%, a 8.131,15 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve variação positiva de 0,26%, a 44.950,32 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,78%, a 17.680,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,23%, a 8.577,23 pontos. As cotações são preliminares.

O Swissquote Bank avalia que a recuperação por conta da flexibilização das tensões é "limitada e frágil". "O próximo choque é uma questão de quando, não de onde. A ordem global está mudando e a confiança se foi. Restaurá-la levará tempo", escreve. Além da relação entre a União Europeia (UE) e os EUA permanecer no radar por conta da questão da Groenlândia, as incertezas geopolíticas acompanham desdobramentos sobre Rússia, Irã e Canadá.