Investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 1,963 bi em dezembro, revela BC

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 1,963 bilhão em dezembro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 26. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido negativo em US$ 3,082 bilhões. O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 552 milhões no mês passado. Em dezembro de 2024, havia sido negativo em US$ 4,843 bilhões

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 5,282 bilhões em dezembro. No mesmo mês de 2024, havia sido negativo em US$ 4,485 bilhões.

O investimento em ações brasileiras foi negativo em US$ 4,648 bilhões em 2025. O investimento em fundos foi negativo em US$ 303 milhões. Em títulos negociados no mercado doméstico, o saldo foi positivo em US$ 20,229 bilhões. Viagens internacionais A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 13,850 bilhões em 2025, informou o Banco Central. O montante reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em 2024, o rombo nessa conta foi de US$ 12,330 bilhões.