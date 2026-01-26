Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índice de evolução da produção industrial tem pior dezembro desde 2018, diz CNI

Autor Agência Estado
O índice de evolução da produção industrial caiu 3,5 pontos, passando de 44,4 pontos em novembro para 40,9 pontos em dezembro de 2025, segundo a Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira, 26. Apesar de o recuo da produção ser comum entre novembro e dezembro de cada ano, a CNI ressaltou que ele foi mais intenso e disseminado em 2025 e o indicador registrou o pior resultado para o mês de dezembro desde 2018.

A edição de dezembro da Sondagem Industrial ouviu 1.341 empresas (552 pequenas, 459 médias e 330 grandes) entre os dias 5 e 14 de janeiro de 2026.

"Os dados reforçam o diagnóstico de desaceleração da indústria, que a gente vem acompanhando há algum tempo. Os estoques, por exemplo, continuam acima do planejado pelas empresas. Isso reforça uma certa frustração dos empresários e uma desaceleração da demanda mais forte do que prevista", avaliou o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

O índice de evolução do número de empregados ficou em 46,9 pontos em dezembro. Por estar abaixo dos 50 pontos, o indicador mostra que houve queda na quantidade de postos de trabalho do setor em relação a novembro. De acordo com a CNI, o emprego industrial também caiu mais que o usual para o período.

Já o desempenho da Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuou 4 pontos porcentuais entre novembro e dezembro, chegando aos 66%, patamar mais baixo para o mês desde 2017, o que, para a CNI, reforça a percepção dos empresários quanto à desaceleração da indústria.

O índice de evolução de estoque efetivo em relação ao usual caiu 0,1 ponto, fechando o ano em 50,6 pontos. O resultado indica que ainda há excesso de estoques em relação ao planejado pelas empresas, afirmou a entidade.

Melhora das expectativas

Todos os índices de expectativas subiram entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. O índice de expectativa de demanda por produtos industriais subiu de 50,2 pontos para 52,7 pontos, enquanto o indicador de expectativa de compra de insumos e matérias-primas passou de 49,2 pontos para 52 pontos.

Os dados mostram que os empresários esperam alta na procura por bens industriais e na compra de insumos e matérias-primas nos próximos seis meses, disse a CNI.

Outro indicador, o índice de expectativa de número de empregados, passou de 49 pontos para 49,9 pontos. Por fim, o indicador de expectativa de quantidade exportada aumentou 1,7 ponto, de 48,4 pontos para 50,1 pontos. Esses indicadores apontam tendência de estabilidade do total de trabalhadores e das exportações da indústria nos próximos seis meses.

Apesar disso, e após três altas consecutivas, a intenção de investimento caiu 0,2 ponto, passando de 55,9 pontos em dezembro de 2025 para 55,7 pontos em janeiro de 2026. O indicador começa o ano dois pontos abaixo do patamar registrado no início de 2025.

