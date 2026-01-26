Índice de evolução da produção industrial tem pior dezembro desde 2018, diz CNI

O índice de evolução da produção industrial caiu 3,5 pontos, passando de 44,4 pontos em novembro para 40,9 pontos em dezembro de 2025, segundo a Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira, 26. Apesar de o recuo da produção ser comum entre novembro e dezembro de cada ano, a CNI ressaltou que ele foi mais intenso e disseminado em 2025 e o indicador registrou o pior resultado para o mês de dezembro desde 2018. A edição de dezembro da Sondagem Industrial ouviu 1.341 empresas (552 pequenas, 459 médias e 330 grandes) entre os dias 5 e 14 de janeiro de 2026.

"Os dados reforçam o diagnóstico de desaceleração da indústria, que a gente vem acompanhando há algum tempo. Os estoques, por exemplo, continuam acima do planejado pelas empresas. Isso reforça uma certa frustração dos empresários e uma desaceleração da demanda mais forte do que prevista", avaliou o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

O índice de evolução do número de empregados ficou em 46,9 pontos em dezembro. Por estar abaixo dos 50 pontos, o indicador mostra que houve queda na quantidade de postos de trabalho do setor em relação a novembro. De acordo com a CNI, o emprego industrial também caiu mais que o usual para o período. Já o desempenho da Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuou 4 pontos porcentuais entre novembro e dezembro, chegando aos 66%, patamar mais baixo para o mês desde 2017, o que, para a CNI, reforça a percepção dos empresários quanto à desaceleração da indústria. O índice de evolução de estoque efetivo em relação ao usual caiu 0,1 ponto, fechando o ano em 50,6 pontos. O resultado indica que ainda há excesso de estoques em relação ao planejado pelas empresas, afirmou a entidade.

Melhora das expectativas Todos os índices de expectativas subiram entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. O índice de expectativa de demanda por produtos industriais subiu de 50,2 pontos para 52,7 pontos, enquanto o indicador de expectativa de compra de insumos e matérias-primas passou de 49,2 pontos para 52 pontos. Os dados mostram que os empresários esperam alta na procura por bens industriais e na compra de insumos e matérias-primas nos próximos seis meses, disse a CNI.