Ibovespa faz pausa após série de recordes históricos

Descolado do avanço de Nova York na sessão, o Ibovespa iniciou a semana de Copom e Fed em modo pausa, após a escalada da semana passada, em que renovou recordes, intradia e de fechamento, da terça-feira em diante. Após encerrar a terça na marca inédita de 166 mil pontos, o índice da B3 buscou e alcançou os 180 mil ainda durante a sessão de sexta-feira. Nesta segunda-feira, 26, mais acomodado, oscilou dos 177.694,22 até os 179.543,03 pontos, saindo de abertura aos 178.859,11 pontos. O giro financeiro se manteve forte nesta abertura de semana, a R$ 31,2 bilhões nesta segunda. No mês, o Ibovespa ainda avança quase 11% (10,92%). No fechamento, mostrava leve perda de 0,08% na sessão, aos 178.720,68 pontos.

O relativo equilíbrio do índice da B3 foi obtido pelo avanço de Petrobras (ON +0,34%, PN +0,91%), mesmo na contramão do ajuste negativo do petróleo na sessão, em Londres e Nova York. As ações do setor financeiro em geral chegaram a se enfraquecer do meio para o fim da tarde desta segunda-feira, mas conseguiram se recuperar, com a principal delas, Itaú (PN +1,33%), ainda à frente no fechamento.

Por outro lado, Vale ON (-2,29%), a ação de maior peso individual no Ibovespa, e o setor metálico como um todo recuaram desde mais cedo neste começo de semana, ainda acumulando ganhos gordos neste início de ano: a mineradora, por exemplo, sobe 15,44%, cotada a R$ 83,07 no fechamento desta segunda. Na ponta vencedora na sessão, Localiza (+3,59%), WEG (+3,49%) e Cogna (+3,17%). No lado oposto, além de Vale, apareceram MBRF (-3,57%) e Cemig (-2,48%). "Após uma semana incrível na semana passada, a melhor em cerca de seis anos, o Ibovespa flertou com uma realização de lucros, o que é saudável para não alimentar percepção de movimento irracional. Sustentação se mantém, e o bom começo de ano para Brasil, quem sabe com sinal quanto a um início de flexibilização de política monetária", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. Nesta quarta-feira, tanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central como o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve, deliberam sobre os respectivos juros de referência. Mas, do Copom, é aguardada mais uma vez, no comunicado da próxima quarta-feira, alguma indicação do que poderá vir a fazer na reunião seguinte, em março, quando se espera o início do processo de cortes da Selic, hoje ainda no elevado nível de 15% ao ano.