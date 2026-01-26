Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hong Kong amplia oferta de yuans para bancos para alavancar uso da moeda da China

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) anunciou que o montante total da linha de crédito para negócios em yuans dobrará, passando de 100 bilhões de yuans para 200 bilhões de yuans (cerca de US$ 28,6 bilhões), com vigência a partir de 2 de fevereiro, de acordo com comunicado publicado nesta segunda-feira, 26. A medida busca ajudar a China a impulsionar o uso global de sua moeda.

"A ação proporciona espaço para aumentar a quota alocada aos bancos participantes e para integrar mais bancos. A HKMA convida os bancos atuais e futuros a apresentarem propostas e considerará a alocação de quotas de acordo com as práticas estabelecidas", informa na nota.

Segundo o texto, a linha de crédito recebeu uma grande resposta do setor bancário desde o lançamento, em outubro do ano passado. "Ela não apenas atendeu às necessidades corporativas locais, mas também canalizou fundos em yuan para regiões como o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e a Europa", acrescentou.

