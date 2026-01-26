Frio intenso eleva preços do gás natural nos EUA acima dos US$ 6 pela 1ª vez desde 2022

Os futuros de gás natural para fevereiro dos EUA ultrapassaram US$ 6 pela primeira vez desde 2022, à medida que uma enorme tempestade de inverno varreu o país, aumentando a demanda por aquecimento e ameaçando o fornecimento.

Nas negociações da tarde desta segunda-feira, 26, os futuros para entrega em fevereiro dispararam 31%, para US$ 6,958 por milhão de unidades térmicas britânicas, após atingir uma alta intradiária de US$ 6,971. O contrato, que expira na quarta-feira, foi negociado acima de US$ 6 pela última vez em 2014. Os futuros de março estavam perto dos US$ 4.