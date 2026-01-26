FGV: IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,43% para 0,49%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de janeiro.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (0,65% para 0,91%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,69% para 0,89%), São Paulo (0,55% para 0,69%) e Salvador (0,43% para 0,52%).