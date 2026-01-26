Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FGV: IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de janeiro

FGV: IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de janeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,43% para 0,49%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de janeiro.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu no Rio de Janeiro (0,65% para 0,91%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,69% para 0,89%), São Paulo (0,55% para 0,69%) e Salvador (0,43% para 0,52%).

Houve, por outro lado, alívio em Recife (1,08% para 0,88%), enquanto registraram deflação Brasília (-0,20% para -0,34%) e Porto Alegre (0,02% para -0,07%).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar