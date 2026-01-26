FGC garante ter infraestrutura tecnológica escalável, em meio a pagamento de credores do Master

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) garantiu, em comunicado, que dispõe de infraestrutura tecnológica "escalável" e capaz de absorver o aumento na demanda pelos sistemas. O aviso acontece em meio a reclamações sobre lentidão e instabilidade no aplicativo do Fundo, que desde a semana passada efetua os pagamentos de credores do Banco Master.

Na nota, o FGC informou que as equipes de tecnologia monitoram constantemente os sistemas e pode ampliar o desempenho conforme o uso. No entanto, algumas ocorrências podem ser concluídas mais rapidamente que outras, à medida que os times responsáveis identificam os problemas e buscam as melhores soluções, esclarece o FGC.