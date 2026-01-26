Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,08%

Pontos: 178.720,68

Máxima de +0,38% : 179.543 pontos

Mínima de -0,65% : 177.694 pontos

Volume: R$ 30,75 bilhões

Variação em 2026: 10,92%

Variação no mês: 10,92%

Dow Jones: +0,64%

Pontos: 49.412,40

Nasdaq: +0,43%

Pontos: 23.601,36

Ibovespa Futuro: -0,42%

Pontos: 179.850

Máxima (pontos): 183.250

Mínima (pontos): 179.120

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 44,15

Variação: +1,33%

Petrobras PN

Preço: R$ 35,36

Variação: +0,91%

Bradesco PN

Preço: R$ 20,88

Variação: +0,43%

Ambev ON

Preço: R$ 15,05

Variação: +1,01%

Petrobras ON

Preço: R$ 37,85

Variação: +0,34%

Vale PNA

Preço: R$ 83,07

Variação: -2,29%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,74

Variação: -3,57%

Vale ON

Preço: R$ 83,07

Variação: -2,29%

Itausa PN

Preço: R$ 13,49

Variação: +0,97%

Global 40

Cotação: 684,771 centavos de dólar

(22/1/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2792

Venda: R$ 5,2797

Variação: -0,12%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,44

Venda: R$ 5,54

Variação: +0,22%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2754

Venda: R$ 5,2760

Variação: -0,23%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4500

Venda: R$ 5,5210

Variação: +0,33%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,2885

Variação: -0,28%

- Euro

Compra: US$ 1,1876 (às 18h26)

Venda: US$ 1,1877 (às 18h26)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2720

Venda: R$ 6,2730

Variação: +0,46%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3400

Venda: R$ 6,4610

Variação: -0,22%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,87% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.082,50 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,06%

