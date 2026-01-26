Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,08%
Pontos: 178.720,68
Máxima de +0,38% : 179.543 pontos
Mínima de -0,65% : 177.694 pontos
Volume: R$ 30,75 bilhões
Variação em 2026: 10,92%
Variação no mês: 10,92%
Dow Jones: +0,64%
Pontos: 49.412,40
Nasdaq: +0,43%
Pontos: 23.601,36
Ibovespa Futuro: -0,42%
Pontos: 179.850
Máxima (pontos): 183.250
Mínima (pontos): 179.120
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 44,15
Variação: +1,33%
Petrobras PN
Preço: R$ 35,36
Variação: +0,91%
Bradesco PN
Preço: R$ 20,88
Variação: +0,43%
Ambev ON
Preço: R$ 15,05
Variação: +1,01%
Petrobras ON
Preço: R$ 37,85
Variação: +0,34%
Vale PNA
Preço: R$ 83,07
Variação: -2,29%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,74
Variação: -3,57%
Vale ON
Preço: R$ 83,07
Variação: -2,29%
Itausa PN
Preço: R$ 13,49
Variação: +0,97%
Global 40
Cotação: 684,771 centavos de dólar
(22/1/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2792
Venda: R$ 5,2797
Variação: -0,12%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,44
Venda: R$ 5,54
Variação: +0,22%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2754
Venda: R$ 5,2760
Variação: -0,23%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4500
Venda: R$ 5,5210
Variação: +0,33%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,2885
Variação: -0,28%
- Euro
Compra: US$ 1,1876 (às 18h26)
Venda: US$ 1,1877 (às 18h26)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2720
Venda: R$ 6,2730
Variação: +0,46%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3400
Venda: R$ 6,4610
Variação: -0,22%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,87% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.082,50 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,06%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente