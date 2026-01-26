Europa: bolsas operam sem coesão com Frankfurt pressionada e Londres protegida por mineradoras

As bolsas europeias operam mistas, com os mercados de Frankfurt e Paris pressionados, em uma manhã de cautela diante dos desdobramentos derivados da postura do presidente dos EUA, Donald Trump, e de expectativas com balanços e com o Federal Reserve. Além da decisão de política monetária americana na quarta-feira, os investidores aguardam o nome do substituto de Jerome Powell no comando do BC americano. A Fresnillo e outras mineradoras saltam em Londres com o avanço de metais preciosos, que levam o ouro a renovar marcas inéditas acima de US$ 5.000 a onça-troy.

Por volta das 7h09 (de Brasília) desta segunda-feira, 26, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,21%, a 607,09 pontos. A Bolsa de Londres cedia 0,03%, a de Paris apontava queda de 0,43% e a de Frankfurt perdia 0,40%. O mercado de Milão tinha alta de 0,10% e o de Lisboa indicava variação positiva de 0,03%. Madri apresentava valorização de 0,13%.