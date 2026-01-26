Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 5,3% em novembro ante outubro

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 5,3% em novembro ante outubro, a US$ 323,8 bilhões, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio bem acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de avanço de 1,0% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 0,5% na comparação mensal de novembro. Sem a categoria de defesa, as encomendas avançaram 6,6% no mês.