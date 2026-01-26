Dólar toca menor nível desde junho de 2024

Dólar fechou o dia a R$ 5,2612 / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar atingiu sua menor cotação intradia desde junho de 2024 nesta segunda-feira, 26, a R$ 5,2612, na esteira do enfraquecimento global da divisa americana e com carry trade ainda atrativo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Contudo, o movimento perdeu força no fim da tarde diante da queda no preço das commodities e de uma pausa no rali do Ibovespa, indicando fluxo estrangeiro menor.

O dólar à vista fechou em queda de 0,12%, a R$ 5,2797, menor cotação desde 11 de novembro de 2025, acumulando recuo de 3,81% em janeiro. Especulações sobre os Estados Unidos estarem coordenando, junto com o Japão, intervenções para dar sustentação ao iene fizeram o índice DXY - que mede o dólar contra uma cesta de pares fortes - atingir mínima em quatro meses. O mesmo fator apoiou alta das moedas emergentes. "A partir da situação de que os EUA podem entrar nessa intervenção para proteger o iene, pode ser que o país saia prejudicado do ponto de vista fiscal", afirma o diretor de investimentos da Nomos, Beto Saadia. Soma-se a isso a possibilidade de nova paralisação do governo americano caso os parlamentares democratas se recusem a votar o Orçamento sem mudanças de previsão para a segurança interna, após dois cidadãos morrerem em tiroteios com a agência de Imigração e Alfândega dos EUA, conhecida como ICE.