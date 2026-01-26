Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,50, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50 pela 15ª semana consecutiva. A projeção para a moeda no fim de 2027 oscilou de R$ 5,50 para R$ 5,51, depois de 12 semanas de estabilidade.

Para o fim de 2028, seguiu em R$ 5,52 pela 4ª semana seguida. Para 2029, oscilou de R$ 5,57 para R$ 5,58. Há um mês, era de R$ 5,56.