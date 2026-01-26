Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,50, projeta Focus
A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50 pela 15ª semana consecutiva. A projeção para a moeda no fim de 2027 oscilou de R$ 5,50 para R$ 5,51, depois de 12 semanas de estabilidade.
Para o fim de 2028, seguiu em R$ 5,52 pela 4ª semana seguida. Para 2029, oscilou de R$ 5,57 para R$ 5,58. Há um mês, era de R$ 5,56.
A moeda americana fechou 2025 cotada em R$ 5,4840, com perda acumulada de 11,18% frente ao real. A apreciação da divisa brasileira foi motivada pelo enfraquecimento global do dólar e pela atratividade das operações de carry trade, na esteira do forte ciclo de aperto monetário conduzido pelo Banco Central, que levou a Selic a 15% ao ano.
A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente