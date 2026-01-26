Déficit em conta corrente é de US$ 3,363 bi em dezembro e fecha 2025 em US$ 68,791 bi, diz BC

O Brasil teve déficit de US$ 3,363 bilhões na conta corrente em dezembro, após um saldo negativo de US$ 4,956 bilhões em novembro, informou o Banco Central (BC) nesta segunda-feira (26). Com isso, o déficit acumulado em 2025 ficou em US$ 68,791 bilhões, ou 3,03% do Produto Interno Bruto (PIB) - o maior, nessa base, desde 2014, quando o valor do déficit foi de US$ 110,493 (4,50% do PIB). O resultado do mês de dezembro foi mais negativo do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de déficit de US$ 5,60 bilhões. Todas as estimativas do mercado eram negativas, de US$ 12,211 bilhões a US$ 4,20 bilhões. O montante do ano também ficou menos deficitário do que a estimativa intermediária do levantamento (-US$ 72,500 bilhões) e a projeção do BC (-US$ 76 bilhões).

O déficit em transações correntes foi o menor para meses de dezembro desde 2015, quando houve superávit de US$ 80,80 milhões. Em dezembro de 2024, o rombo havia sido de US$ 10,237 bilhões.