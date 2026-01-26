Concurso com salário de R$ 30 mil tem inscrição até esta segunda

Concurso público com salário de R$ 30 mil tem inscrição até esta segundaAo todo são 70 vagas para início imediato e outras 70 para cadastro de reserva, com jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Saiba mais
A Câmara dos Deputados encerra nesta segunda-feira, dia 26, o prazo para inscrições do concurso público para preencher 70 vagas imediatas e outras 70 para cadastro reserva. Os salários iniciais são de R$ 21 mil ou R$ 30 mil para uma jornada de 40 horas semanais. A prova está prevista para março.
As vagas são para os cargos de Analista Legislativo - especialidade Processo Legislativo e Gestão; e Técnico Legislativo – especialidade Assistente Legislativo e Administrativo.
Leia mais
Ambos os cargos são para nível superior, sendo aceito qualquer diploma de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, desde que a instituição de ensino seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Como se inscrever?
As inscrições podem ser feitas, no período previsto, por meio do seguinte endereço eletrônico: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_25_ns
Os interessados podem acessar a íntegra do edital aqui
Veja distribuição de vagas
O cargo de analista legislativo – que tem o salário maior de R$ 30.853,99 mensais – conta com 35 vagas imediatas e 35 e cadastro reserva.
Das 35 vagas, são 22 para ampla concorrência, nove vagas para pessoas pardas e pretas, duas vagas para pessoas com deficiência (PCD), além de uma vaga para pessoa indígena e uma para pessoa quilombola.
O cargo de técnico legislativo – que tem salário de R$ 21.008,19 mensais – também tem 35 vagas imediatas e outras 35 de cadastro reserva, com as mesmas cotas para pessoas negras (pretas e pardas), PCDs, indígenas e quilombolas.
Confira o cronograma previsto:
⦁ Inscrições: das 10h00 do dia 05/01/2026 às 18h00 do dia 26/1/2026.
⦁ Data final para pagamento das inscrições: 28/1/2026
⦁ Data das provas objetivas e discursivas: 08/3/2026
Com Agência Brasil
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado