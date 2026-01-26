Concurso com salário de R$ 30 mil tem inscrição até esta segunda

A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados. / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A Câmara dos Deputados encerra nesta segunda-feira, dia 26, o prazo para inscrições do concurso público para preencher 70 vagas imediatas e outras 70 para cadastro reserva. Os salários iniciais são de R$ 21 mil ou R$ 30 mil para uma jornada de 40 horas semanais. A prova está prevista para março. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

As vagas são para os cargos de Analista Legislativo - especialidade Processo Legislativo e Gestão; e Técnico Legislativo – especialidade Assistente Legislativo e Administrativo.

Os interessados podem acessar a íntegra do edital aqui Veja distribuição de vagas O cargo de analista legislativo – que tem o salário maior de R$ 30.853,99 mensais – conta com 35 vagas imediatas e 35 e cadastro reserva. Das 35 vagas, são 22 para ampla concorrência, nove vagas para pessoas pardas e pretas, duas vagas para pessoas com deficiência (PCD), além de uma vaga para pessoa indígena e uma para pessoa quilombola.

O cargo de técnico legislativo – que tem salário de R$ 21.008,19 mensais – também tem 35 vagas imediatas e outras 35 de cadastro reserva, com as mesmas cotas para pessoas negras (pretas e pardas), PCDs, indígenas e quilombolas. Confira o cronograma previsto: ⦁ Inscrições: das 10h00 do dia 05/01/2026 às 18h00 do dia 26/1/2026.