China diz manter diálogo em vários níveis com EUA e defende gestão de divergências comerciais

A China afirmou que mantém diálogo contínuo com os Estados Unidos em diferentes níveis e que trabalha para administrar divergências e preservar a estabilidade das relações comerciais bilaterais. Segundo o Ministério do Comércio chinês, após a reunião entre os líderes dos dois países realizada em Busan, as duas partes seguiram em contato por meio do mecanismo de consultas econômicas e comerciais, com o objetivo de implementar os consensos alcançados no encontro de cúpula e em rodadas posteriores de negociações. De acordo com a pasta, Pequim está disposta a avançar na comunicação com Washington com base nos princípios de "respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha", buscando um relacionamento econômico e comercial "estável, saudável e sustentável".

As autoridades chinesas ressaltaram que a experiência recente demonstra que diferenças podem ser tratadas por meio de diálogo em condições de igualdade, evitando escaladas e incertezas para a economia global. O governo enfatizou que a gestão adequada de disputas e o uso efetivo dos canais institucionais de consulta são essenciais para dar previsibilidade aos fluxos de comércio e investimento entre as duas maiores economias do mundo.