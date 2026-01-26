China diz manter diálogo em vários níveis com EUA e defende gestão de divergências comerciais
A China afirmou que mantém diálogo contínuo com os Estados Unidos em diferentes níveis e que trabalha para administrar divergências e preservar a estabilidade das relações comerciais bilaterais. Segundo o Ministério do Comércio chinês, após a reunião entre os líderes dos dois países realizada em Busan, as duas partes seguiram em contato por meio do mecanismo de consultas econômicas e comerciais, com o objetivo de implementar os consensos alcançados no encontro de cúpula e em rodadas posteriores de negociações.
De acordo com a pasta, Pequim está disposta a avançar na comunicação com Washington com base nos princípios de "respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha", buscando um relacionamento econômico e comercial "estável, saudável e sustentável".
As autoridades chinesas ressaltaram que a experiência recente demonstra que diferenças podem ser tratadas por meio de diálogo em condições de igualdade, evitando escaladas e incertezas para a economia global. O governo enfatizou que a gestão adequada de disputas e o uso efetivo dos canais institucionais de consulta são essenciais para dar previsibilidade aos fluxos de comércio e investimento entre as duas maiores economias do mundo.
Esse discurso de defesa do diálogo e da cooperação econômica também se reflete na postura da China em relação a outros parceiros. No caso da Finlândia, em comunicado paralelo, o Ministério do Comércio destacou que os dois países mantêm relação econômica sólida, sob orientação estratégica de seus líderes. Em 2025, o comércio bilateral superou US$ 8 bilhões, enquanto o estoque de investimentos de mão dupla ultrapassou US$ 23 bilhões.
Durante a visita do primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, à China, autoridades e empresários dos dois lados participaram da sexta reunião do Comitê de Cooperação entre Empresas Inovadoras, em Pequim, com a assinatura de um memorando de entendimento e de diversos acordos comerciais, sinalizando a intenção de aprofundar a cooperação em áreas como inovação, energia limpa e economia digital.