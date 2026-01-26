Casa Branca: Trump fará grande pronunciamento sobre economia e affordability na terça-feira

A Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará na terça-feira, 27, um "grande pronunciamento" sobre a economia americana e o tema da acessibilidade de custos (affordability), durante viagem ao Estado de Iowa. Segundo a secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, Trump viajará na terça-feira para discursar sobre a situação econômica do país, em meio a pressões políticas crescentes tanto no front doméstico quanto internacional.

Leavitt também afirmou que não há, no momento, qualquer ligação agendada entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ou com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. Apesar disso, a porta-voz ressaltou que o governo norte-americano "não está desistindo" do processo de paz na Ucrânia, em um contexto de intensificação das negociações diplomáticas trilaterais envolvendo Washington, Kiev e Moscou.