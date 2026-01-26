Carney cita revisão rigorosa do USMCA e reforça necessidade de diversificar parceiros

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que alguns dos comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a relação entre Ottawa e Pequim devem ser vistos no contexto da revisão do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA), em comentários para jornalistas nesta segunda-feira, 26. Segundo ele, a revisão do pacto entre as três nações "será rigorosa".

"Interpretei os comentários de Trump como uma maneira de que ele quer continuar contato. Existe uma cláusula no USMCA que você deve fazer um aviso prévio antes de um acordo com outra nação fora do pacto", explicou ele.