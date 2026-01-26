Canadá anuncia medidas econômicas para tornar alimentos e itens essenciais mais acessíveis

O governo do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou um conjunto de medidas para tornar os alimentos e outros itens essenciais mais acessíveis, em comunicado publicado nesta segunda-feira, 26. A administração canadense ressalta o desejo de construir uma economia mais forte e, nesse sentido, cita novas parcerias comerciais e de investimento no exterior, bem como o fortalecimento doméstico para elevar os salário.

Na medida anunciada nesta segunda, o governo menciona a introdução do novo Benefício Canadense para Alimentos e Produtos Essenciais - anteriormente conhecido como Crédito do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) - e aumento do valor em 25% por cinco anos, a partir de julho de 2026.