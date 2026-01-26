Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BNB suspende uso de Pix temporariamente após ataque hacker

De acordo com a instituição financeira, não houve vazamento de dados ou prejuízo às contas dos clientes
Irna Cavalcante
Banco do Nordeste (BNB) suspendeu operações Pix devido a ataque cibernético.

Protocolos de segurança e equipes técnicas foram acionados.

Comunicação com o Banco Central está em andamento para restaurar o serviço.

Não houve vazamento de dados ou prejuízo às contas de clientes.

Duração da suspensão do Pix ainda não foi informada.

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou nesta segunda-feira, dia 26, a suspensão das operações com Pix, após sofrer um ataque cibernético na infraestrutura destas transações. 

As informações constam em comunicado direcionado ao mercado. "Imediatamente após a identificação, a Companhia ativou seus protocolos de segurança e controle e suas equipes técnicas estão trabalhando e mantendo comunicação com o Banco Central para analisar a extensão do ocorrido e restaurar as operações de forma segura"

De acordo com a instituição financeira não foi identificado vazamento de dados ou prejuízo às contas dos clientes. Não foi informado, no entanto, quanto tempo durará a suspensão do Pix.  

"A Companhia está focada na retomada segura das transações Pix o mais breve possível. O Banco do Nordeste reafirma seu compromisso com a segurança da informação e com a transparência e manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos desse incidente", reportou.

 

