BNB suspende uso de Pix temporariamente após ataque hacker

BNB suspende uso de Pix temporariamente após ataque hackerDe acordo com a instituição financeira, não houve vazamento de dados ou prejuízo às contas dos clientes
Resumo
Protocolos de segurança e equipes técnicas foram acionados.
Comunicação com o Banco Central está em andamento para restaurar o serviço.
Não houve vazamento de dados ou prejuízo às contas de clientes.
Duração da suspensão do Pix ainda não foi informada.
O Banco do Nordeste (BNB) anunciou nesta segunda-feira, dia 26, a suspensão das operações com Pix, após sofrer um ataque cibernético na infraestrutura destas transações.
As informações constam em comunicado direcionado ao mercado. "Imediatamente após a identificação, a Companhia ativou seus protocolos de segurança e controle e suas equipes técnicas estão trabalhando e mantendo comunicação com o Banco Central para analisar a extensão do ocorrido e restaurar as operações de forma segura"
Leia mais
De acordo com a instituição financeira não foi identificado vazamento de dados ou prejuízo às contas dos clientes. Não foi informado, no entanto, quanto tempo durará a suspensão do Pix.
"A Companhia está focada na retomada segura das transações Pix o mais breve possível. O Banco do Nordeste reafirma seu compromisso com a segurança da informação e com a transparência e manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos desse incidente", reportou.
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado