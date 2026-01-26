BC: superávit comercial puxa queda do déficit da C/c em dezembro de 2025 ante mesmo mês de 2024

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta segunda-feira, 26, que o aumento do superávit comercial brasileiro puxou a queda no déficit em transações correntes, quando comparados dezembro de 2024 e de 2025. A declaração foi realizada em entrevista coletiva sobre as estatísticas do setor externo.

O superávit comercial de dezembro do ano passado, de US$ 8,8 bilhões, não só representou mais do que o dobro do observado em dezembro de 2024 (US$ 4,122 bilhões), como foi o maior para o mês na série histórica, observou o técnico. Ele destacou que as exportações (US$ 31,184 bilhões) também atingiram o pico da série para o mês.