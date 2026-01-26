BC: Investimento Direto no País (IDP) é negativo em US$ 5,248 bilhões em dezembro

Os Investimentos Diretos no País (IDP) foram negativos em US$ 5,248 bilhões em dezembro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 26. Foi o primeiro resultado negativo desde dezembro de 2023. Com o dado, 2025 terminou com entrada líquida acumulada de US$ 77,676 bilhões em IDP, o equivalente a 3,41% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado anual ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 84,860 bilhões. Mesmo assim, ainda superou a projeção do BC, que apontava para entrada líquida de US$ 75 bilhões em IDP no acumulado de 2025.