BC: IDP negativo em dezembro reflete distribuição de lucros maior que lucros auferidos

Os Investimentos Diretos no País (IDP) tiveram resultado negativo de US$ 5,248 bilhões em dezembro, o primeiro desde dezembro de 2023 (-US$ 1,992 bilhão). No resultado do mês passado, o rombo foi puxado por uma saída de US$ 11,406 bilhões na rubrica de "participação no capital - reinvestimento de lucros no Brasil".

Valores negativos nessa rubrica significam que, nesse mês específico, a distribuição de lucros feita pelas subsidiárias de empresas estrangeiras que operam no Brasil - para seus acionistas estrangeiros, por exemplo - superou o lucro auferido, como informou o próprio BC, em nota à imprensa.