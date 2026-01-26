Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC: IDP negativo em dezembro reflete distribuição de lucros maior que lucros auferidos

Os Investimentos Diretos no País (IDP) tiveram resultado negativo de US$ 5,248 bilhões em dezembro, o primeiro desde dezembro de 2023 (-US$ 1,992 bilhão). No resultado do mês passado, o rombo foi puxado por uma saída de US$ 11,406 bilhões na rubrica de "participação no capital - reinvestimento de lucros no Brasil".

Valores negativos nessa rubrica significam que, nesse mês específico, a distribuição de lucros feita pelas subsidiárias de empresas estrangeiras que operam no Brasil - para seus acionistas estrangeiros, por exemplo - superou o lucro auferido, como informou o próprio BC, em nota à imprensa.

Déficits no reinvestimento de lucros não são especialmente raros, aparecendo em 41 dos 240 meses da série histórica disponibilizada pelo BC (cerca de 17% das observações). No entanto, o rombo observado em dezembro de 2025 nessa rubrica específica é com folga o maior da série, bem à frente dos segundo colocado (dezembro de 2021, com -US$ 7,306 bilhões).

As demais rubricas do IDP tiveram resultados positivos em dezembro de 2025. A participação no capital exceto reinvestimento de lucros, por exemplo, fechou o mês passado com entrada líquida de US$ 4,065 bilhões. As operações intercompanhia somaram US$ 2,092 bilhões.

