BC chinês apoia decisão de dobrar liquidez do mercado de yuan em Hong Kong, diz vice-presidente

A China segue avançando no fortalecimento da infraestrutura financeira voltada à ampliação do uso internacional do yuan, com Hong Kong no centro dessa estratégia, conforme comunicado divulgado pelo governo do território após a abertura do 19º Fórum Asian Financial. No evento, o vice-presidente do Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) Zou Lan afirmou que o país continuará apoiando o desenvolvimento do mercado offshore da moeda chinesa na cidade - que se consolidou como o principal centro global desse segmento à medida que o yuan passou a ser mais utilizado em transações transfronteiriças.

Segundo a nota, o PBoC pretende ampliar a escala dos arranjos de financiamento em yuan, aprofundar a conectividade entre os mercados do continente e de Hong Kong, expandir a oferta de títulos soberanos offshore denominados na moeda chinesa para aprimorar a liquidez, além de apoiar o desenvolvimento do mercado de ouro local.