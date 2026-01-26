Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC chinês apoia decisão de dobrar liquidez do mercado de yuan em Hong Kong, diz vice-presidente

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A China segue avançando no fortalecimento da infraestrutura financeira voltada à ampliação do uso internacional do yuan, com Hong Kong no centro dessa estratégia, conforme comunicado divulgado pelo governo do território após a abertura do 19º Fórum Asian Financial. No evento, o vice-presidente do Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) Zou Lan afirmou que o país continuará apoiando o desenvolvimento do mercado offshore da moeda chinesa na cidade - que se consolidou como o principal centro global desse segmento à medida que o yuan passou a ser mais utilizado em transações transfronteiriças.

Segundo a nota, o PBoC pretende ampliar a escala dos arranjos de financiamento em yuan, aprofundar a conectividade entre os mercados do continente e de Hong Kong, expandir a oferta de títulos soberanos offshore denominados na moeda chinesa para aprimorar a liquidez, além de apoiar o desenvolvimento do mercado de ouro local.

Zou também afirmou no evento que a China avalia o lançamento de contratos futuros de títulos públicos chineses denominados em yuan em Hong Kong, de acordo com a Reuters.

Segundo a agência, o dirigente disse ainda que o PBoC apoiará a decisão da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) de dobrar para 200 bilhões de yuans (US$ 28,7 bilhões) a linha de financiamento em yuan prevista no acordo de swap firmado no ano passado.

Conforme a Reuters, as mudanças feitas por Pequim visam atender à crescente demanda de investidores estrangeiros por ativos de alta qualidade na moeda chinesa.

O PBoC também vai expandir instrumentos de gestão de liquidez e hedge, além de derivativos de juros e câmbio, e avançar na cooperação financeira bilateral por meio de iniciativas como o Payment Connect e a ampliação do programa Bond Connect.

CHINA

