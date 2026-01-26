Balança comercial tem superávit de US$ 252 milhões na 4ª semana de janeiro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 252 milhões na quarta semana de janeiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 26, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,202 bilhões e importações de US$ 4,950 bilhões. Com o resultado positivo da quarta semana, o mês de janeiro acumula superávit de US$ 3,836 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.