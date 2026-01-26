Ásia: bolsas fecham sem coesão com Tóquio em baixa com exportadoras e salto do Kosdaq na Coreia

O índice japonês Nikkei fechou em baixa de 1,8%, aos 52.885,25 pontos, depois de sinais de apoio ao iene provocar uma recuperação da moeda. Exportadoras como montadoras de automóveis e fabricantes de eletrônicos caíram. As ações da Honda Motor cederam 4,4%, as da Nissan Motor recuaram 4,2% e as da Panasonic Holdings perderam 4,7%. O SoftBank Group caiu 4,9%, enquanto a Lasertec recuou 2,2%.

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 26. O mercado de Tóquio cedeu pressionado por ações de exportadoras suscetíveis à valorização do iene.

O índice chinês Xangai Composto fechou com leve baixa de 0,1%, aos a 4.132,61 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,9%, a 2.720,85 pontos.

As ações do grupo chinês Eastroc Beverage cederam 1% em Xangai. A companhia começou a receber pedidos de investidores para uma oferta secundária em Hong Kong, em meio a um boom de captação de recursos no centro financeiro asiático. A empresa atraiu grandes investidores globais na oferta, como fundos da BlackRock e subsidiárias da Autoridade de Investimentos do Catar e da Temasek Holdings. A Eastroc afirmou que planeja captar até 10,14 bilhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 1,30 bilhão, por meio da emissão de 40,9 milhões de ações a um preço máximo de HK$ 248,00 cada. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,1%, a 26.765,52 pontos.

Em Seul, o Kospi fechou com perdas de 0,8%, a 4.949,59 pontos. Mas o índice Kosdaq, que reúne ações de tecnologia e pequenas e médias empresas da Coreia do Sul, atingiu seu nível mais alto em mais de 25 anos na segunda-feira, correndo atrás dos recentes ganhos do Kospi, segundo o Korean Times. O índice encerrou em 1.064,41 pontos, alta de 7,09%.

O índice Taiex subiu 0,3% em Taiwan, a 32.064,52 pontos.