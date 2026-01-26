Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apostas de novo shutdown nos EUA disparam a 80% com risco de democratas promoverem bloqueio

O mercado de previsões ampliou fortemente nesta segunda-feira, 26, a chance de uma nova paralisação governamental acontecer nos EUA a partir do sábado, dia 31. As apostas de shutdown até o final deste mês na plataforma Polymarket saltaram de 9% na sexta-feira para 81%, por volta das 16h15 (de Brasília). Na plataforma Kalshi, a expectativa de paralisação era de 78% no mesmo horário.

O temor recente se baseia na possibilidade de os parlamentares democratas se recusarem a votar o Orçamento sem mudanças nas provisões para a segurança interna, devido aos conflitos em Minneapolis e as ações da agência de Imigração e Alfândega dos EUA, conhecida como ICE.

