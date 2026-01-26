ANP aprova parcialmente plano de desenvolvimento da Petrobras para o Seap

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou parcialmente o Plano de Desenvolvimento da Petrobras para o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap), na bacia de Sergipe-Alagoas. A estatal terá 60 dias para apresentar uma nova delimitação de quatro campos (Agulhinha/Cavala e Palombeta/Budião).

O colegiado também aprovou, por unanimidade, a prorrogação dos contratos de concessão que venceriam em 2048. No caso da plataforma tipo FPSO Seap 2, a prorrogação foi para 2057, e a de Seap 1, para 2055. Segundo a Petrobras, sem a prorrogação, o contrato venceria antes do fim da vida útil das plataformas que serão instaladas nos campos (Seap 1 e 2).