ANP aprova inclusão de 17 blocos na Oferta Permanente de Partilha; total de áreas chega a 25

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta segunda-feira, 26, a inclusão de mais 17 blocos no edital da Oferta Permanente de Partilha (OPP), elevando para 25 o total de áreas que deverão ser ofertadas no próximo leilão, previsto para este ano. Desse conjunto, apenas nove contam com parecer favorável de viabilidade ambiental emitido pelos órgãos competentes. A expectativa é que esse processo seja concluído antes da realização da audiência pública. Segundo o diretor relator do processo, Fernando Moura, dos 17 novos blocos, apenas um possui manifestação conjunta dos Ministérios de Minas e Energia (MME) e do Meio Ambiente (MMA). "Sem esses documentos, esses blocos exploratórios serão retirados do edital", explicou Moura.

Ele ressaltou que outro bloco, que extrapola parcialmente o limite territorial nacional, ficou de fora do leilão deste ano, já que exigiria uma revisão substancial do edital e novas regras, o que atrasaria o certame.