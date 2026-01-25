Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent diz que EUA não podem permitir que Canadá se torne porta de entrada de produto chinês

Bessent diz que EUA não podem permitir que Canadá se torne porta de entrada de produto chinês

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o país não pode permitir que o Canadá se torne uma "porta de entrada" para a China "despejar produtos baratos" em território americano, em entrevista para a ABC neste domingo.

"Temos o Acordo EUA-México-Canadá (USMCA), mas com base nele - que será renegociado no verão do hemisfério norte - não tenho certeza do que o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, está fazendo, além de tentar demonstrar virtude para seus amigos globalistas em Davos", criticou. Para Bessent, Carney não está "fazendo o melhor trabalho" para o povo canadense.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA China

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar