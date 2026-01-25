Bessent diz que EUA não podem permitir que Canadá se torne porta de entrada de produto chinês
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o país não pode permitir que o Canadá se torne uma "porta de entrada" para a China "despejar produtos baratos" em território americano, em entrevista para a ABC neste domingo.
"Temos o Acordo EUA-México-Canadá (USMCA), mas com base nele - que será renegociado no verão do hemisfério norte - não tenho certeza do que o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, está fazendo, além de tentar demonstrar virtude para seus amigos globalistas em Davos", criticou. Para Bessent, Carney não está "fazendo o melhor trabalho" para o povo canadense.