Sabesp assume controle da Emae e pede registro à CVM de oferta pública por ações remanescentes
A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) informou que a Sabesp irá submeter à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública para aquisição das ações ordinárias remanescentes da companhia. A operação será caracterizada como uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) por alienação de controle, conforme a Emae.
Além disso, na condição de nova controladora, a Sabesp promoverá, oportunamente, mudanças na estrutura administrativa da Emae, acrescentou a empresa que, no entanto, não detalhou quais alterações serão implementadas, nem o cronograma previsto.
A Sabesp passou a deter o controle acionário da Emae, após a conclusão de uma transação envolvendo a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Com a operação, a companhia paulista de saneamento passou a deter 11.009.550 ações ordinárias e 29.950 ações preferenciais da Emae, o que representa aproximadamente 74,9% do capital social votante e 29,79% do capital social total da companhia.
Em outubro de 2025, a Sabesp já havia celebrado um contrato de compra e venda com a Eletrobras (atual Axia Energia) para a aquisição de 14.856.900 ações PN da Emae, equivalente a cerca 66,8% do total. Caso essa operação seja concluída, a Sabesp passará a deter 11.009.550 ações ordinárias e 14.886.850 ações preferenciais, alcançando aproximadamente 70,1% do capital social total da Emae.
A Emae informou ainda que, com exceção do contrato firmado com a Axia, a Sabesp declarou não ter celebrado outros acordos que envolvam o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários da empresa.
Em comunicado ao mercado nesta semana, a Sabesp disse que, no momento, não pretende cancelar o registro de companhia aberta da Emae dentro do prazo de um ano, e que nem há definição sobre eventual reorganização societária envolvendo a Emae e a própria Sabesp.