Sabesp assume controle da Emae e pede registro à CVM de oferta pública por ações remanescentes

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) informou que a Sabesp irá submeter à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública para aquisição das ações ordinárias remanescentes da companhia. A operação será caracterizada como uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) por alienação de controle, conforme a Emae. Além disso, na condição de nova controladora, a Sabesp promoverá, oportunamente, mudanças na estrutura administrativa da Emae, acrescentou a empresa que, no entanto, não detalhou quais alterações serão implementadas, nem o cronograma previsto.

A Sabesp passou a deter o controle acionário da Emae, após a conclusão de uma transação envolvendo a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Com a operação, a companhia paulista de saneamento passou a deter 11.009.550 ações ordinárias e 29.950 ações preferenciais da Emae, o que representa aproximadamente 74,9% do capital social votante e 29,79% do capital social total da companhia.