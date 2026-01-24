Gafisa: Luis Fernando Garzi Ortiz é eleito diretor-presidente, no lugar de Sheyla Resende

O conselho de administração da Gafisa elegeu o engenheiro civil Luis Fernando Garzi Ortiz para o cargo de diretor-presidente, substituindo Sheyla Resende, que deixa a função após um ciclo de 16 anos na empresa.

Ortiz atuava como vice-presidente de Negócios e está na Gafisa desde 2011, com experiência nas áreas de incorporação imobiliária, novos negócios e reposicionamento estratégico da companhia no segmento de alto luxo.