Gafisa: Luis Fernando Garzi Ortiz é eleito diretor-presidente, no lugar de Sheyla Resende
O conselho de administração da Gafisa elegeu o engenheiro civil Luis Fernando Garzi Ortiz para o cargo de diretor-presidente, substituindo Sheyla Resende, que deixa a função após um ciclo de 16 anos na empresa.
Ortiz atuava como vice-presidente de Negócios e está na Gafisa desde 2011, com experiência nas áreas de incorporação imobiliária, novos negócios e reposicionamento estratégico da companhia no segmento de alto luxo.
Além da mudança na presidência, a diretoria passa a contar com Taimir Larissa Contro Barbosa como nova diretora Financeira e diretora executiva Operacional responsável pela controladoria.
Os demais executivos foram reconduzidos: Frederico Pereira Kessler permanece como diretor vice-presidente de Negócios, e Carmelo Aldo Di Leta continua como diretor de Relações com Investidores e diretor executivo operacional responsável pela área jurídica.
"O plano de sucessão representa a continuidade da gestão que vem sendo responsável pelo reposicionamento das atividades da companhia e sua consolidação como um dos principais players do mercado imobiliário no segmento de alto luxo, mantendo-se a implementação e renovação de seu plano de negócios, os lançamentos já em curso e os projetos futuros em desenvolvimento", destaca a Gafisa, em fato relevante divulgado neste sábado, 24.