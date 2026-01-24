FGC e entidades alertam para golpes em pagamentos de garantias de bancos liquidados pelo BC

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em conjunto com entidades representativas do setor financeiro, alertou para tentativas de fraudes e golpes no processo de pagamento de garantias de instituições financeiras liquidadas pelo Banco Central (BC) do Brasil.

Segundo as entidades, golpistas têm usado indevidamente o nome do FGC, de bancos e de órgãos oficiais para enganar depositantes e investidores, por meio de e-mails e mensagens falsas, sites e aplicativos fraudulentos, pedidos de dados pessoais e cobranças indevidas de taxas.