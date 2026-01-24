Cerca de 31% das indústrias buscam crédito de longo prazo para capital de giro

Cerca de 31% das indústrias buscam crédito de longo prazo para capital de giroSegundo a CNI, investimento em máquinas e equipamentos aparece na sequência com 30% de busca nessa modalidade
Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontam que o capital de giro foi a principal finalidade dos financiamentos de longo prazo (acima de 5 anos) das indústrias entre fevereiro e julho do ano passado, ou cerca de 31% das empresas que buscaram crédito.
Essas linhas de crédito a longo prazo, normalmente são voltadas à expansão da capacidade produtiva, mas foram utilizadas por essas empresas para honrar despesas correntes, como folha de pagamento e impostos. Os dados constam do estudo “Sondagem Especial nº 98 – Condições de Acesso ao Crédito em 2025”,
“O fato de boa parte das empresas industriais tomarem crédito de longo prazo para capital de giro mostra que o crédito de curto prazo, provavelmente, está muito caro e que as demais condições, como a exigência de garantias, estão muito desfavoráveis. Por isso, as empresas acabam buscando usar o crédito de longo prazo para atender as necessidades do dia a dia”, avalia Maria Virgínia Colusso, analista de Políticas e Indústria da CNI.
O investimento em máquinas e equipamentos foi a segunda finalidade mais apontada na busca por crédito de longo prazo (30%), seguido do investimento em instalações (10%). Já nas operações de curto ou médio prazos (até cinco anos), 59% das empresas apontaram o capital de giro como a principal finalidade do crédito. Em seguida, aparecem o investimento em máquinas e equipamentos (15%) e o investimento em instalações (5%).
O estudo também mediu o impacto do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na capacidade de investimento do setor. Conforme o levantamento, a alta prejudicou quase um terço das empresas industriais no ano passado. Além disso, cerca de 16% dos empresários desistiram de contratar ou renovar crédito após o aumento da tributação, enquanto outros 16% reduziram o valor solicitado. Por outro lado, um terço (33%) das empresas industriais manteve a decisão de contratar ou renovar crédito mesmo depois da alta do imposto.
Na pesquisa, os empresários também reforçaram o papel do governo e das instituições financeiras para tornar o financiamento industrial mais acessível. Quando questionados sobre as melhores alternativas para lidar com o problema de crédito de curto ou médio prazo (até cinco anos), a alternativa mais apontada é a redução de custos tributários e administrativos, com 49% das menções. Para o crédito de longo prazo (acima de cinco anos), esse percentual é de 39%.
Em seguida, aparece a ampliação de linhas públicas de crédito, com 32% das menções, como alternativa para melhorar o acesso aos recursos nas operações de curto ou médio prazo, percentual que cai para 31% quando o assunto são as operações de longo prazo.