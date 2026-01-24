Cerca de 31% das indústrias buscam crédito de longo prazo para capital de giro

Linhas de crédito a longo prazo, normalmente são voltadas à expansão da capacidade produtiva / Crédito: AURÉLIO ALVES

Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontam que o capital de giro foi a principal finalidade dos financiamentos de longo prazo (acima de 5 anos) das indústrias entre fevereiro e julho do ano passado, ou cerca de 31% das empresas que buscaram crédito.

Essas linhas de crédito a longo prazo, normalmente são voltadas à expansão da capacidade produtiva, mas foram utilizadas por essas empresas para honrar despesas correntes, como folha de pagamento e impostos. Os dados constam do estudo “Sondagem Especial nº 98 – Condições de Acesso ao Crédito em 2025”,