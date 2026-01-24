Abear e empresas aéreas homenageiam Constantino Júnior

O executivo morreu na manhã deste sábado, aos 57 anos, em decorrência de um câncer. As mensagens de pesar celebraram Constantino como um "visionário" na aviação brasileira.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e empresas do setor se manifestaram sobre a morte de Constantino de Oliveira Júnior, fundador e presidente do Conselho de Administração da Gol.

"A Abear manifesta profundo pesar pelo falecimento de Constantino de Oliveira Júnior, fundador e presidente do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas e membro titular do Conselho Deliberativo da Abear. Empreendedor visionário, Constantino foi um dos grandes responsáveis por redefinir o transporte aéreo no Brasil. À frente da criação da Gol, tornou-se a imagem de um novo modelo de companhia aérea no País. Como legado, Constantino deixa inestimável contribuição para a democratização da aviação comercial brasileira", disse a associação.

O Grupo Abra, do qual Constantino foi fundador e onde atuava como presidente do Conselho de Administração, destacou que o executivo foi um "verdadeiro visionário, guiado por um propósito claro: tornar o transporte aéreo acessível a todos".

"Sob sua liderança, a Gol tornou-se a primeira companhia aérea do Brasil a democratizar o transporte aéreo, impulsionando o desenvolvimento e o crescimento em todo o País, e o Abra Group foi criado para expandir esse propósito por toda a América Latina. O Abra continuará seu legado, trabalhando por um ambiente mais equilibrado na América Latina, fortalecendo a conectividade, aprimorando a forma como a região voa e promovendo maior acesso ao transporte aéreo para todos."

A Latam Airlines Brasil lamentou o falecimento de Constantino e se referiu ao executivo como um "empreendedor visionário" e "um dos grandes responsáveis por transformar o mercado da aviação no Brasil". "À frente da fundação da Gol, introduziu um modelo de negócios inovador, que ampliou o acesso ao transporte aéreo, estimulou a concorrência e contribuiu de maneira decisiva para o crescimento e a modernização do setor no País. Sua capacidade de inovar, aliada à coragem de desafiar paradigmas estabelecidos, deixou um legado duradouro para a indústria e para milhões de brasileiros que passaram a voar", disse a empresa.