Abear e empresas aéreas homenageiam Constantino Júnior
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e empresas do setor se manifestaram sobre a morte de Constantino de Oliveira Júnior, fundador e presidente do Conselho de Administração da Gol.
O executivo morreu na manhã deste sábado, aos 57 anos, em decorrência de um câncer. As mensagens de pesar celebraram Constantino como um "visionário" na aviação brasileira.
"A Abear manifesta profundo pesar pelo falecimento de Constantino de Oliveira Júnior, fundador e presidente do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas e membro titular do Conselho Deliberativo da Abear. Empreendedor visionário, Constantino foi um dos grandes responsáveis por redefinir o transporte aéreo no Brasil. À frente da criação da Gol, tornou-se a imagem de um novo modelo de companhia aérea no País. Como legado, Constantino deixa inestimável contribuição para a democratização da aviação comercial brasileira", disse a associação.
O Grupo Abra, do qual Constantino foi fundador e onde atuava como presidente do Conselho de Administração, destacou que o executivo foi um "verdadeiro visionário, guiado por um propósito claro: tornar o transporte aéreo acessível a todos".
"Sob sua liderança, a Gol tornou-se a primeira companhia aérea do Brasil a democratizar o transporte aéreo, impulsionando o desenvolvimento e o crescimento em todo o País, e o Abra Group foi criado para expandir esse propósito por toda a América Latina. O Abra continuará seu legado, trabalhando por um ambiente mais equilibrado na América Latina, fortalecendo a conectividade, aprimorando a forma como a região voa e promovendo maior acesso ao transporte aéreo para todos."
A Latam Airlines Brasil lamentou o falecimento de Constantino e se referiu ao executivo como um "empreendedor visionário" e "um dos grandes responsáveis por transformar o mercado da aviação no Brasil". "À frente da fundação da Gol, introduziu um modelo de negócios inovador, que ampliou o acesso ao transporte aéreo, estimulou a concorrência e contribuiu de maneira decisiva para o crescimento e a modernização do setor no País. Sua capacidade de inovar, aliada à coragem de desafiar paradigmas estabelecidos, deixou um legado duradouro para a indústria e para milhões de brasileiros que passaram a voar", disse a empresa.
Hoje a aviação brasileira perde uma de suas figuras mais relevantes, afirmou a Azul Linhas Aéreas. "O falecimento de Constantino de Oliveira Júnior representa uma perda significativa para todo o setor aéreo do País. Empreendedor visionário na fundação da Gol Linhas Aéreas, teve papel decisivo na transformação da aviação no Brasil, ampliando o acesso ao transporte aéreo e deixando um legado que seguirá influenciando nossa indústria por muitos anos."