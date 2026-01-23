Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE diz estar pronta para implementar acordo provisório com Mercosul enquanto aguarda revisão

Autor Agência Estado
Agência Estado
Tipo Notícia

A União Europeia (UE) está disposta a implementar um amplo acordo de livre comércio com o Mercosul em caráter provisório, disse a chefe da comissão executiva do bloco nesta sexta-feira, 23, apesar da votação do parlamento europeu para adiar a ratificação enquanto realiza uma revisão legal do acordo. A UE estará pronta para adotar a medida assim que pelo menos um país do Mercosul ratificar o acordo, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no final de uma cúpula de líderes da UE em Bruxelas, onde vários líderes nacionais levantaram a questão.

"Há um interesse claro em garantir que os benefícios desse acordo sejam aplicados o mais rápido possível", disse von der Leyen em uma entrevista à imprensa. "Em resumo, estaremos prontos quando eles estiverem prontos."

Nenhuma decisão formal para implementar o acordo foi tomada ainda, disse ela. Na mesma entrevista à imprensa, António Costa, chefe do conselho de governos membros da UE, disse que a comissão executiva tinha autoridade para avançar na implementação provisória.

A decisão de fazer isso provavelmente provocará críticas dos oponentes do acordo, liderados pela França. Na quarta-feira, o parlamento decidiu por poucos votos encaminhar o acordo comercial à Corte Europeia de Justiça para revisão legal, atrasando a ratificação, já que o parlamento não pode votá-la até uma decisão da corte. Isso pode levar meses.

O acordo é fundamental para o plano de Bruxelas de formar relações comerciais fora de uma dependência histórica dos EUA, na esteira do antagonismo e da agressão durante o segundo mandato do presidente dos EUA, Donald Trump.

Eles fecharam acordos do Japão ao México e devem assinar um acordo semelhante com a Índia no final deste mês. Apoiado pelos países pecuaristas da América do Sul e pelos interesses industriais europeus, o acordo tem como objetivo eliminar gradualmente mais de 90% das tarifas sobre produtos que vão desde a carne bovina argentina até os carros alemães, criando uma das maiores zonas de livre comércio do mundo e tornando as compras mais baratas para mais de 700 milhões de consumidores.

A França, o maior produtor agrícola da Europa, queria proteções mais fortes para os agricultores e tentou adiar o pacto. No entanto, o chanceler alemão Friedrich Merz chamou a votação de adiamento de "lamentável" e pediu a aplicação provisória do acordo. A ratificação é considerada praticamente garantida na América do Sul, onde o acordo tem amplo apoio.

O Mercosul é formado pelas duas maiores economias da região, Brasil e Argentina, além de Paraguai e Uruguai. A Bolívia, o mais novo membro do bloco, não está incluída no acordo comercial, mas poderá aderir nos próximos anos. A Venezuela foi suspensa do bloco e não está incluída no acordo./AP

MERCOSUL

