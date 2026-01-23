Taxas de juros operam de lado e dólar traz viés de alta

Os juros futuros operam de lado logo após a abertura desta sexta-feira, 23, com viés de alta, na esteira do dólar ante o real, e as oscilações tendem a ser mais moderadas em dia de agenda escassa. Os juros dos Treasuries longos recuam e são contraponto ao dólar. Às 9h12 desta sexta, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,705%, de 13,698% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 tinha máxima de 13,080%, de 13,060%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,420%, de 13,401% no ajuste de quinta-feira, dia 22.