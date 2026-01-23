Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido: vendas do varejo sobem 0,4% em dezembro ante novembro

As vendas no varejo do Reino Unido subiram 0,4% em dezembro ante novembro, segundo dados publicados pelo ONS - como é conhecido o órgão de estatísticas do país - nesta sexta-feira, 23. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7% no período. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico aumentaram 2,5%. Neste caso, a projeção da Factset era de alta de 1,6%.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

